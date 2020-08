Vierjähriger stürzt in Wasserschacht

Ein Vierjähriger stürzte im Schweizerischen Wil in einen offenen Schacht und wurde von den Wassermassen mitgezogen.

Der Reitplatz Weierwiese in Wil steht bei starken Niederschlägen immer wieder unter Wasser. Deshalb befindet sich am Rand ein Schacht, welcher das Wasser in einem unterirdischen Rohr in den nachgelegenen Weiher spült. Aufgrund der Regenmassen am Sonntag war der Schacht nicht mehr sichtbar. Offensichtlich hatte es den Schachtdeckel angehoben, sodass der Schacht offen stand.