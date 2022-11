Verkehrsunfall in Warth: Lkw kippte auf der L200 um

Am Mittwochvormittag kam es in Warth zu einem Verkehrsunfall mit einem Lkw.

Am Mittwochvormittag lenkte ein 54-jähriger Lkw-Fahrer einen Sattelzug auf der L200 von Warth kommend in Richtung Hochtannbergpass. In einer Rechtskurve brach der mit Schotter beladene Auflieger plötzlich aus und riss folglich den gesamten Sattelzug um.