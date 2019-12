Verdächtiger soll ganze Anschlag-Serie geplant haben

Die treibende Kraft für den angeblich in Wien geplanten Terror-Anschlag, der zwischen Weihnachten und Neujahr die Bundeshauptstadt erschüttern sollte, dürfte APA-Recherchen zufolge ein 24-jähriger Tschetschene gewesen sein, der zuletzt in der Justizanstalt (JA) Hirtenberg untergebracht war.

Weihnachtsmarkt als Ziel

Konkret sollte er den Weihnachtsmarkt am Stephansplatz betreffen. Danach hätten weitere Attentate in Salzburg, Deutschland, Frankreich und Luxemburg folgen sollen. Zwei mutmaßliche Komplizen des Mannes - Tschetschenen im Alter von 25 bzw. 31 Jahren - wurden in der vergangenen Woche vom Landesgericht Wiener Neustadt in U-Haft genommen. Der 24-Jährige wurde mittlerweile in ein Hochsicherheitsgefängnis verlegt. Auf Ersuchen der Justiz nennt die APA den Namen der betreffenden Justizanstalt nicht.