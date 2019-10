Verborgene SchÃ¤tze im Jonas Schlossle

Bereits zum siebten Male ging am Wochenende die Kunst- und Antiquitätenausstellung in Götzis über die Bühne.

Götzis . Mit der Vernissage am Freitagabend starteten die diesjährigen Kunst- und Antiquitätentage im stilvollen Ambiente des Junker-Jonas Schlössle.

Eine Auswahl von Vorarlbergs renommierten Kunst- und Antiquitätenhändlern verwandelte das mittelalterliche Schlössle im Zentrum von Götzis zum Treffpunkt zahlreicher Kunstfreunde aus Nah und Fern. Charakteristisch für diese Ausstellung war auch in diesem Jahr wieder das breitgefächerte Spektrum an Antiquitäten, Volkskunst und qualitätsvollem Kunsthandwerk, das von Objekten aus der Zeit der Gotik über Barock, Biedermeier bis hin zu Art Déco und klassischer Moderne reichte.

Neben der Ausstellung boten die Kunst- und Antiquitätenhändler den Besuchern auch die Möglichkeit, ihre Kunstwerke begutachten und schätzen zu lassen. Ebenso standen Fachmänner vor Ort bereit, um Interessierte in Sachen Restauration zu beraten. Die Besucher nutzten die Expertenmeinungen und so lockte die Ausstellung auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Sammler, Kunstfreunde und -genießer ins Junker-Jonas-Schlössle nach Götzis. MIMA