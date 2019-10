Vandalen auf der Silvretta: Schneestangen zerstört

Von Dienstag auf Mittwoch wurden zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage Schneestangen auf der Silvretta Hochalpenstraße zerstört.

Im Zeitraum vom 29.10.2019, 15.30 Uhr bis zum 30.10.2019, 07.30 Uhr schlug eine bislang unbekannte Täterschaft an der Silvretta Hochalpenstraße (Privatstraße 188) 27 Schneestangen mittig ab und beschädigte diese dadurch. Der Vandalismus wurde auf Höhe der Kehre 27 in Richtung Passhöhe beidseitig verübt. Bereits in der Nacht auf Sonntag, den 27.10.2019, kam es zu einer gleichgelagerten Straftat, bei welcher die Täterschaft zu jenem Zeitpunkt 18 Schneestangen auf dieselbe Art beschädigte - dies von der Kehre 1 bis zur Kehre 11, also zu Beginn der Passstraße.