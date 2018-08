Uwe's Bier Bar in Bregenz schließt: Eine Ära geht zu Ende!

Uwe's Bier Bar ist legendär in Bregenz. Wie jetzt bekannt wurde, schließt die beliebte Bar für immer ihre Pforten.

Nachdem vor etwas mehr als zehn Jahren auch das Berg Isel schloss, folgt nun das zweite legendäre Lokal in Bregenz: Uwe’s Bier Bar. In den Sozialen Netzwerken wurde jetzt angekündigt:”Nach 34 Jahren werden wir das Uwe’s am 16. September schließen! Wir hoffen noch auf eine schöne Zeit bis dahin! Bedanken uns für all die schöne Zeit mit euch von ganzen Herzen!!! Sie wird uns immer unvergesslich bleiben!! Natascha & Sarah” (sic)