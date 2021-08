US-Duo Castrellon und Amarikwa goldwert für Dornbirn

FC Dornbirn Frauen siegen im ersten Auswärtsspiel in Graz mit 5:1.

Zwei Spiele, zwei Siege, so lautet die beeindruckende Bilanz von FC Dornbirn Frauen in der ÖFB Frauen 2. Liga. Einzig Bundesligaabsteiger Horn aus Niederösterreich hat wie die zwei Ländleklubs noch das Maximum an Punkten auf dem Konto. „Es war eine Klasseleistung der Mannschaft. Der klare Auswärtssieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Alle fünf Treffer waren sehenswert nach wunderschönen Kombinationen über mehrere Stationen“, sagt FC Dornbirn Frauen Sportchef Norbert Lammer nach dem 5:1-Kantersieg bei LUV Graz, die jahrelang in der Bundesliga I schon spielten.