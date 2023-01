Unterwegs mit Caspar, Melchior und Balthasar

Die Heiligen Drei Könige sind wieder im Ländle unterwegs. VOL.AT durfte die Weisen aus dem Morgenland auf ihrem Weg durch Dornbirn begleiten.

Vom Pfarrzentrum St. Martin aus ziehen die Sternsinger in bunten Gewändern, mit Kronen und Stern aus, um die frohe Botschaft zu überbringen. 40 Kinder und Jugendliche gehen heuer in der Pfarre St. Martin in Dornbirn von Tür zu Tür.

Emma (9), Leopold (7), Noemi (10) und Isabella (10) sind in der Dornbirner Pfarre St. Martin als Sternsinger inklusive Stern unterwegs. ©VOL.AT/Mayer

12 Sternsingergruppen

Begleitet werden die zwölf Sternsingergruppen von engagierten Erwachsenen. Unter ihnen ist auch Stefan Spiegel, der die Aktion mitorganisiert. Besucht werden nicht nur zahlreiche Privathaushalte, sondern auch Einrichtungen wie die Senecura Parkresidenz. Die Bewohner des Pflegeheimes freuten sich sehr über den Besuch der Kinder.

Auch in der Senecura Parkresidenz lauschte man freudig den Ausführungen der Sternsigner. ©VOL.AT/Mayer

Zuerst statteten die Sternsinger dem Senecura-Café einen Besuch ab, dann ging es zu Einzelbesuchen in die Zimmer. ©VOL.AT/Mayer

Anderen Menschen helfen

Die Kinder sind oft schon mehrere Jahre lang mit dabei. Jedes Jahr kommen aber neue dazu, da die Dreikönigsaktion in den Volksschulen beworben wird. "Mir gefällt es sehr, dass wir alten Menschen und auch jungen Freude bereiten können", meint Isabella (10). "Also mir gefällt es am Sternsingen, dass wir für andere Menschen in einem anderen Land Geld sammeln können und ihnen helfen können", erklärt die 9-jährige Emma.

Auf ihrem Weg durch die Innenstadt zog die Gruppe viele Blicke auf sich. ©VOL.AT/Mayer

40 Kinder und Jugendliche gehen in der Pfarre St. Martin von Tür zu Tür. ©VOL.AT/Mayer

Spenden für Hirtenvölker

Die gesammelten Spenden der Dreikönigsaktion 2023 kommen vor allem Hirtenvölkern in Nordkenia zugute. In dieser wüstenähnlichen Region lebt der Großteil der Bevölkerung von ihren Herden an Rindern, Ziegen, Schafen oder Kamelen. Landwirtschaft ist nur begrenzt möglich und das Leben ist geprägt vom Wassermangel.

Die vier Sternsinger waren mit viel Herzblut bei der Sache. ©VOL.AT/Mayer

Als Belohnung für die Kinder gab es viel Lob, Kekse und Schokoladenbonbons. ©VOL.AT/Mayer

Über das Brauchtum zu Dreikönig

Am 6. Jänner feiern die Katholiken das Fest der Heiligen Drei Könige. Im Matthäus-Evangelium ist – je nach Überlieferung – von Weisen, Magiern oder Astrologen aus dem Osten die Rede, die nach Bethlehem kamen, um das neugeborene Jesukind zu finden. Als Geschenke brachten sie Weihrauch, Gold und Myrre mit. Der Volksglaube macht aus den Weisen drei Könige: Caspar, Melchior und Balthasar. Heute gehen Kinder und Jugendliche in den Pfarren von Tür zu Tür. Sie tragen einen Spruch und Lieder vor und sammeln Spenden. Zudem schreiben sie auf den Türstock "C+M+B" für "Christus Mansionem Benedictat" (Anm. d. Red. "Christus segne dieses Haus").

