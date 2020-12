Unterbrechung einer Tradition: Feldkircher Neujahrsempfang 2021 muss abgesagt werden

Es ist die Unterbrechung einer mittlerweile bereits jahrzehntelangen Tradition, aber auch beim Neujahrsempfang 2021 kann sich die Stadt Feldkirch der aktuellen Covid-Situation nicht entziehen und sieht sich gezwungen, die Veranstaltung abzusagen.

Seit seiner ersten Durchführung im Jahr 1985 hat sich der Neujahrsempfang der Stadt Feldkirch zu einem Fixpunkt im Kalender entwickelt. Mit hochkarätigen Referent*innen wie zuletzt etwa Michael Lüders, Axel Hacke oder Auma Obama versprach die Veranstaltung immer spannende Einblicke in aktuelle Themenfelder, bot gleichzeitig dem Bürgermeister Gelegenheit, einen ersten Ausblick in das neue Jahr zu werfen und war nicht zuletzt auch immer ein wichtiges gesellschaftliches Ereignis.

Da die Covid-bedingte Situation nach wie vor unübersichtlich und die erforderliche Planungssicherheit einfach nicht gegeben ist, hat man sich in der Montfortstadt nun entschlossen, die Veranstaltung am Dreikönigstag 2021 abzusagen. Für Bürgermeister Wolfgang Matt ist das „sehr schmerzlich, da ich weiß, wie beliebt der 6. Jänner im Montforthaus bei den Feldkircherinnen und Feldkirchern immer war“ und er betont, dass man die Entscheidung immer wieder vertagt hat, „die Fakten letztlich aber keine andere Wahl gelassen“ haben, auch wenn es „gerade in diesem Jahr eine Vielzahl an spannenden Themen für die Festrede gegeben hätte“.