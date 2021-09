Kilometerlange Staus nach Unfall im Pfändertunnel

Ein Unfall im Pfändertunnel führte am Donnerstag zu erheblichen Verkehrsproblemen im Großraum Bregenz.

Am Donnerstagmittag kam es in Bregenz auf der A14 in Fahrtrichtung Deutschland, kurz nach der Einfahrt in den Pfändertunnel, zu einem Auffahrunfall an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren.

Zum Zeitpunkt des Unfalles herrschte bereits ein hohes Verkehrsaufkommen, in Folge dessen der 27-jährige Lenker eines Kleintransporters kurz nach der Einfahrt in den Pfändertunnel abbremsen musste. Ein nachfolgender 36-jährigen Fahrzeuglenker konnte mit seinem Kleintransporter vorerst noch rechtzeitig bremsen. Dem diesem folgenden 62-jährigen Fahrzeuglenker war ein rechtzeitiges Abbremsen seines Pkw jedoch nicht mehr möglich, weshalb er dem 36-jährigen Lenker vor ihm auffuhr und dessen Fahrzeug in den erstgenannten Kleintransporter schob.

Lange Staus

Der Pfändertunnel musste für 70 Minuten gesperrt werden. Auch der Citytunnel war für 25 Minuten gesperrt. Folglich kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf sämtlichen Umfahrungsrouten und Rückstaus auf der A14 in beide Fahrtrichtungen.

Ein Verletzter

Der 62-jährige Lenker des letzten Fahrzeugs wurde unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in das LKH Bregenz eingeliefert. An allen Fahrzeugen entstand nur leichter Sachschaden. Am Einsatz waren die Feuerwehren Lochau und Bregenz-Rieden mit 42 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen, sowie die Rettung, die ASFINAG und die Polizei mit jeweils einem Einsatzfahrzeug beteiligt.