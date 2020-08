U-Boot Kursk versank vor 20 Jahren in der Barentssee

Russland erinnert an "Kursk"-Untergang. Alle 118 Seeleute an Bord starben.

Der abgeschiedene Ort im Norden Russlands war der Heimathafen der "Kursk". Auch in Murmansk, St. Petersburg und vielen anderen Städten legten Matrosen und Hinterbliebene Blumen an Gräbern und Denkmälern nieder.

Bergungsversuche nach Explosion scheiterten

Die "Kursk" - eines der modernsten Schiffe der russischen Kriegsflotte - war am 12. August 2000 bei einer Explosion während eines Manövers in der Barentssee schwer beschädigt worden. Versuche, das U-Boot K-141 zu bergen, waren damals vor allem auch an der ungeeigneten russischen Technik gescheitert. Die Führung weigerte sich aus "Gründen der Geheimhaltung" lange, ausländische Hilfsangebote anzunehmen. Alle 118 Seeleute an Bord starben.