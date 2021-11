Typisierungsaktion beim DSV zur Stammzellspende

Der Dornbirner Sportverein möchte mit Typisierungsaktion Hilfe für ein Vereinsmitglied leisten.

Dornbirn. Der Dornbirner Emma & Eugen DSV hofft auf zahlreiche Unterstützung aus der Bevölkerung. „Sandra (45) aus unserer DSV-Familie hat Anfang Oktober die Diagnose myeloische Leukämie (AML) bekommen und wurde von heute auf morgen aus dem Leben gerissen. Wir haben uns sofort entschlossen eine große Typisierungsaktion mit dem Verein Geben für Leben am Sonntag, den 12. Dezember 2021 ins Leben zu rufen“, betont Daniel Lenz vom Dornbirner Fußballtraditionsverein.

Sandra ist Mama zweier gerade volljährig gewordener Jungs und arbeitete bis vor ihrer Diagnose als Assistentin der Geschäftsführung bei einem Unternehmen in Bregenz. Bei ihrer Krankheit handelt es sich um eine schwere Störung des Blutbilds, weshalb sie eine Stammzellspende braucht. „Wir suchen daher dringend nach dem oder der passenden Spenderin für Sandra“, so Lenz.

Aufgrund des Alters kommen Sandras Geschwister leider nicht als Stammzellenspender in Frage. Trotz ihrer Diagnose ist die 45-jährige Frau immer positiv geblieben und kämpft jeden Tag gegen ihre Krankheit an. „Die nötige Kraft sammelt sie in Spitalsbesuchen von ihrem Mann und täglichen Videotelefonaten mit ihren Nichten Paulina und Greta, welche ihr immer wieder ein Lachen ins Gesicht zaubern können“, berichtet Daniel Lenz weiter.