Turnstunden vor dem Bildschirm

Turnerschaft Gisingen setzt auf „Digital Training“ während des Lockdowns.

Zuerst ging das virtuelle Training bei den Allerjüngsten mit dem Programm Webex los. Später hat die Turnerschaft einen Ein-Jahres-Vertrag mit Zoom abgeschlossen. „Unsere Mitglieder haben das gut angenommen und auch fleißig mitgemacht“, hält Astrid Sugg, sportliche Leiterin der TS Gisingen, fest. Via Videocall konnten von den Trainern Übungen zum Nach- und Mitmachen vorgezeigt werden – von Sprüngen über Burpees bis hin zu Liegestützen und kleinen Spielereien mit der Wasserflasche. „In den letzten Monaten war’s dann aber schon zäh, weil die Jugendlichen allmählich die Motivation verloren haben“, weiß Sugg zu berichten.

Ein Dämpfer für die Motivation war auch der Umstand, dass in den letzten Monaten ein Ungleichgewicht zwischen den Mitgliedern vorherrschte. „Die Kaderspieler durften auch während des Lockdowns in den Hallen weitertrainieren“, so Steiner.