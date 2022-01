Top-15-Ergebnis für Daniel Ganahl zum WC-Auftakt

Der Gaschurner holt in Andorra im Skibergsteigen im ersten Rennen schon einige Weltcuppunkte.

Top-Platzierungen beim Individual Weltcup-Rennen in Andorra

Jakob Herrmann erreicht beim Individual-Rennen in Andorra einen ausgezeichneten 5. Platz in der Gesamtwertung. Paul Verbnjak siegte erneut in der U23-Kategorie.

Bei perfekten Bedingungen ging in Andorra das Individual-Weltcuprennen über die Bühne. Der Sieg ging an den Italiener Michele Bosacci, der die 6 Anstiege mit insgesamt 1920 Höhenmetern in 1:45:49 absolvierte und damit Xavier Gachet (FRA) und Robert Antonioli (ITA) auf die Plätze verwies. Für Jubel im ÖSV-Team sorgte Jakob Herrmann, der mit 3:37 Minuten Rückstand einen hervorragenden 5. Platz in der Königsdisziplin belegte. Nachdem der Salzburger zu Halbzeit noch auf Rang 9 lag, spielte der Individual-Spezialist in der zweiten Hälfte seine Stärke aus und arbeitete sich Stück für nach vorne. Für ein weiteres Top-15 Ergebnis sorgte der Vorarlberger Daniel Ganahl mit dem 14. Platz. Christian Hoffmann kam auf Rang 26 ins Ziel.