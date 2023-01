Tipps für Skitouren-AnfängerInnen

Gemeinsam mit Freund:innen durch tief verschneite Winterlandschaften marschieren und traumhafte Powderabfahrten genießen, genau das lockt viele Skitourengeher:innen in die Berge.

Nur wer seine Skier, bei allen Schneesituationen, auch bei der Abfahrt im Griff hat, ist sicher unterwegs. Übe daher deine Skitechnik im Skigebiet. Fahre immer wieder neben der Piste in gesichertem, aber unpräpariertem Gelände. Such dir auch verspurte Hänge aus und lerne so, bei schlechteren Verhältnissen kontrolliert zu fahren. Am besten holst du dir bei einem Fahrtechniktraining Tipps von Expert:innen.