Tierschutzverein Rankweil: Dreister Diebstahl beim "Katzenhaus" in Gisingen

In einem abgebrannten Haus in Gisingen leben unzählige Streunerkatzen. Der Tierschutzverein Rankweil kümmert sich um die verwilderten Katzen.

Der Tierschutzverein Rankweil setzt sich für herrenlose Tiere im Ländle ein - auch für wild lebende Samtpfoten: "Vorarlberg hat extrem viele verwilderte Katzen", erklärt Vereinsobfrau Michaela Bonmassar gegenüber VOL.AT. Allein in Laterns wurden im vergangenen Jahr an die hundert wilde Katzen kastriert. Eine "große Baustelle" gibt es derzeit in Gisingen: In einem abgebrannten Haus in der Groxstraße haben sich seit Februar unzählige Streunerkatzen angesiedelt. Auch viele verwilderte Katzenbabys und kranke Tiere sind mit dabei. Da das Haus bald abgerissen werden könnte, sind Bonmassar und ehrenamtliche Helfer, darunter etwa Katrin Bosklopper, vor Ort im Einsatz: Sie locken die Katzen in Lebendfallen, lassen sie behandeln, kastrieren und setzen sie wieder aus. Die kleinen wilden Miezen werden eingefangen, versorgt und dann vermittelt.