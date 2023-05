Teuerung, Mietpreis: Was Vorarlbergern wichtig ist

VOL.AT war in der Bregenzer Innenstadt unterwegs. Dort fand am Donnerstag auch eine Aktion des ÖGB statt.

Untere Schichte entlasten

"Ich will eigentlich nur, dass die untere Schicht, die vor allem leidet unter diesen Teuerungen, dass die entlastet werden", meint Lukas Begle aus Hohenems. "Bei mir gehts. Ich wohne in keiner Wohnung, aber ich sehe trotzdem, dass es ein Problem darstellt", verdeutlicht er.

Wohnung nur mit Partner leistbar

Die Teuerung betreffe eigentlich alle Lebensbereiche, erklärt Roswitha Muhr aus Bregenz. Sie sei vor kurzem in eine neuere Wohnung umgezogen. "Mit dem Partner funktioniert es, ohne Partner wäre es nicht möglich", meint sie. "Wir müssen schauen, wie lange, dass wir das noch halten können, weil wenns immer teurer wird, wird sich das auch nicht spielen." Sie sei schon in Pension, ihr Partner sei es bald. Maßnahmen wie Antiteuerungskomission und eine Besteuerung für Millionäre wären ihr wichtig, ebenso niedrigere Mietpreise.

Video: Umfrage in Bregenz

"Ich merke es eigentlich nur bei den Lebensmitteln. Bei der Miete Gott sei Dank noch nicht", meint Kai Nagel aus Bregenz. Bei Lebensmitteln merke er es auch, da er einen kleinen Sohn habe. Es sei wichtig, an Mitmenschen zu denken, die keinen guten Job hätten. Er habe hier Glück. Man könnte es auch wie in der Schweiz machen und eine Volksabstimmung durchführen.

"Für die jungen Leute ein Katastrophe"

Die Gewerkschaft war mit Wurfzelt, Flyern und Co. in der Innenstadt aktiv.

ÖGB mit Zelt in der Innenstadt

Der ÖGB fordert eine Mietpreisgrenze für alle Mieten. Am Donnerstagvormittag gab es eine Aktion der ÖGB in der Bregenzer Innenstadt. "Es gibt eine österreichweite Aktionswoche des ÖGB", erklärt Iris Seewald, Landesfrauenvorsitzende der ÖGB. Man wolle ein Stimmungsbild einholen und sehen, was die Vorarlberger betreffe. Bei der Aktion wurde auch ein Wurfzelt aufgestellt. Warum, erklärt Seewald gegenüber VOL.AT: "Das Zelt hat was damit zu tun, dass Wohnen für viele Menschen mittlerweile Luxus ist bzw. nicht mehr leistbar ist", meint sie.