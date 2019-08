Termin: 3. Älpele Triathlon

Feldkircher Hütte, Alpe Saroja und Tisner Schihütte laden am Samstag, 17. August 2019 wieder zum beliebten Gaudi-Wettkampf ein

FRASTANZ Eine Gaudi für Jung und Alt: Wenn der Älpele Triathlon in seine dritte Auflage geht, ist wieder ein abwechslungsreicher Tag am Frastanzer Hausberg garantiert. Das Programm des 3. Älpele Triathlon beginnt auch heuer mit dem traditionellen Rossschuhwerfen am Hinterälpele (Alpe Saroja) ab 9 Uhr 30. Mit dem Schiverein-Dart auf der Tisner Schihütte wird der Wettkampf um 11 Uhr 30 fortgesetzt. Der beliebte Nagelwettkampf auf dem Naturfreundehaus Feldkircher Hütte beginnt um 14 Uhr und schließt die abwechslungsreiche Triathlon-Veranstaltung ab. Für stimmungsvolle musikalische Unterhaltung ist ab 15 Uhr mit der Gruppe „Blieb a biz“ gesorgt. Im Anschluss findet die Preisverteilung ebenfalls auf der Feldkircher Hütte statt.