Tempolimit 30 bei Bludenzer Schulen und Kindergärten

Bludenz. In Bludenz wird derzeit die Geschwindigkeitsreduktion im Ortsgebiet diskutiert.

Im Bereich der Bludenzer Schulen und Kindergärten kommt es seit längerem immer wieder zu gefährlichen Verkehrssituationen. Grund dafür sind neben der steigenden Zahl von Elterntaxis auch immer wieder erhebliche Geschwindkigkeitsverstöße. In den letzten Monaten wurden daher mehrere Verkehrszählungen an unterschiedlichen, verkehrssensiblen Standorten im Ortsgebiet durchgeführt. Die Auswertungen zeigen, dass stellenweise Geschwindigkeiten gemessen wurden, die doppelt so hoch sind, als erlaubt. So wurden etwa in der Klarenbrunnstarße und im Obdorfweg Fahrten mit bis zu 85 km/h aufgezeichnet.