Taliban-Vormarsch – "Abschiebungen nach Afghanistan unmöglich"

Afghanistan-Experte und Politikwissenschaftler Thomas Schmidinger berichtet in der Sendung „Vorarlberg LIVE“ über die aktuelle Vorkommnisse in Afghanistan und den Vormarsch der Taliban.

Die militant-islamistischen Taliban haben in Afghanistan ihre Gebietsgewinne rasant fortgesetzt und binnen einer Woche mehr als die Hälfte aller Provinzhauptstädte eingenommen. Am Freitag waren 18 der 34 Provinzhauptstädte unter Kontrolle der Islamisten. Nach der zweitgrößten Stadt Kandahar in der Nacht und der Stadt Lashkar Gah in der Früh eroberten die Taliban mit Pul-e Alam in der Provinz Logar eine Provinzhauptstadt nur 70 Kilometer südlich der Hauptstadt Kabul.