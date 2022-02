all

Tägliche Corona-Demos: Wirbel in Bregenz

Diese Woche findet jeden Tag eine Corona-Demonstration in Bregenz statt. Wir haben uns in der Landeshauptstadt umgehört, was Vorarlberger dazu sagen.

Die Demonstrationen sind mittlerweile für viele Menschen in Bregenz eine Belastung. Stau, Lärm, leere Restaurants und Bars. So wird es die ganze Woche von 16 bis 20 Uhr aussehen. Wie ein Rundruf von VOL.AT zeigte, sind die Protestaktionen vor allem für die Gastronomen in der Innenstadt geschäftsschädigend.

Gastronomie betroffen

Die Pizzeria Zeppelin, die stark von den Demonstrationen betroffen ist, hat zwar offen, doch die Gäste bleiben aus. "Niemand hat Lust in die Stadt zu kommen, wenn da eine Demo ist. Es ist ein großer Nachteil für uns", so ein Mitarbeiter des Restaurants gegenüber VOL.AT.

Damit sind sie nicht allein. Das Isola Bella, welches nur ein paar Meter weiter entfernt ist, bekommt die Kundgebungen auch zu spüren. Man könne es sich aber auch nicht leisten, zu schließen, so die Betreiber. "Oh-oh. Nicht gut für das Geschäft", so lautete die Reaktion aus dem Gastronomie-Betrieb.

Das Paschanga in Bregenz hingegen bleibt gleich die ganze Woche geschlossen. Das verkündeten die Eigentümer in den sozialen Medien. Auf VOL.AT-Nachfrage wollten sich die Betreiber allerdings nicht öffentlich äußern. Grund dafür seien die großen Anfeindungen durch Corona-Maßnahmengegner, welche man leider jetzt schon abbekomme.

Leere Bregenzer Innenstadt.

So denken Vorarlberger

Bei einer VOL.AT-Umfrage in der Bregenzer Innenstadt zeigten sich die Befragten wenig begeistert von den täglichen Demonstrationen. Viele nerven die Verkehrsbehinderungen, da immer die komplette Straße gesperrt wird. Andere fühlen sich vom Lärm belästigt, erst recht wenn sie ein kleines Kind daheim haben. Und manche sind sogar dafür, dass man die Protestmärsche generell verbietet.