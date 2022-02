Demo in Bregenz: SPÖ-Chefin im Clinch mit Querdenkern

Mit Faschisten marschieren

"Wieso marschiert ihr mit Faschisten?", stellt die aufgebrachte SPÖ-Landeschefin in einer Gruppe aufgeheizter Corona-Demonstranten in den Raum. Es hagelt Beschimpfungen, Anfeindungen und der couragierten Politikerin wird das Wort im Mund umgedreht. Darauf folgen hanebüchene Vergleiche mit der Situation der Juden, man verteile wieder "Judensterne".

Sprickler-Falschlunger platzt der Kragen

Ein Video des so auf der Bregenzer Corona-Protest-Kundgebung stattgefundenen Wortgefechts kursiert aktuell auf Social Media und bei Messengerdiensten. "Ich kam gerade von der Clubsitzung als ich in der Nähe des Bahnhofs auf die Demonstration stieß. Nichts ging mehr, als ich aus dem Auto ausgestiegen bin, wurde ich von einer Schweizer Ordnerin gemaßregelt. Da ist mir der Kragen geplatzt. Ich kann einfach nicht verstehen, wie normale Menschen mit Faschisten mitmarschieren können. Den Holocaust mit Zwangsmaßnahmen vergleichen. Von Diktatur sprechen. Und gleichzeitig auf den Straßen der Landeshauptstadt das freie Versammlungsrecht praktizieren können. Es gibt eine Grenze. Und ich danke Landeshauptmann Wallner für die klaren Worte, die er an die Demo-Organisatoren ausrichten lässt", informiert Dr. Gabriele Sprickler-Falschlunger gegenüber VOL.AT.