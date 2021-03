Im Hungerstreik – "Ich kann nicht mehr nichts tun"

Mit einem stillen Tanzgebet hat die Tänzerin und Choreographin Claudia Grava am Samstag ihren Hungerstreik für die Flüchtlingskinder von Kara Tepe gestartet.

Über ihre mutige Forderung und ihren aktuellen Zustand sprache Claudia Grava am Montag mit VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer in "Vorarlberg LIVE".

Zwei Wochen ohne Nahrung

Grava verbringt zwei Wochen ohne Nahrung im Tanzraum Dornbirn. Mit ihrem Hungerstreik will sie auf „das Elend unschuldiger Kinder in den Flüchtlingslagern in Griechenland und an anderen Orten aufmerksam machen.“ In einer Petition fordert sie Bundeskanzler Sebastian Kurz auf, die Aufnahme der Kinder in Österreich sofort zu ermöglichen.