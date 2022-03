"System Putin ist ein System der Oligarchen"

Sanktionen müssten strikt umgesetzt werden, sagt Othmar Karas, Vizepräsident des Europaparlaments, am Donnerstag bei "Vorarlberg LIVE".

Angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat die Europäische Union weitreichende Strafmaßnahmen verhängt. Erst kürzlich sind 14 weitere russische Oligarchen und prominente Geschäftsleute auf die Liste derjenigen Personen gekommen, deren Vermögenswerte in der EU eingefroren werden und die nicht mehr einreisen können. Nun drohen die Staats- und Regierungschefs mit weiteren Maßnahmen. Am Donnerstag äußerte sich der Vizepräsident des Europarlaments, Othmar Karas, bei Vorarlberg LIVE zum Ukraine-Krieg und zur Reaktion der EU. „Das System Putins ist auch ein System der Oligarchen“, hielt Karas fest.

Der Oligarch vom Arlberg

In Vorarlberg hatte der Oligarch Oleg Deripaska erst vor Kurzem sein Hotel „Aurelio“ in Lech verkauft. Wie die VN berichteten, ging das Hotel in den letzten Wochen an die auf Zypern registrierte, bis zuletzt auf Deripaska privat zurückführbare „Dornton Ltd.“ Diese wurde an die große russische Hotelgruppe „Gost“ verkauft – Eigentümer ist Deripaskas Cousin Pavel Ezubov.