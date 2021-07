SV typico Lochau startet mit einem tollen 4:2 Heimsieg in die Meisterschaft

Lochau. Beste Stimmung im Stadion Hoferfeld! Der SV typico Lochau startete mit einem tollen und vor allem spannenden 4:2 Heimsieg gegen den SC Fußach in die Meisterschaft der Vorarlbergliga.

Nichts für schwache Nerven war der Meisterschaftsauftakt des SV typico Lochau gegen den SC Fußach vor einer bestens besetzten Tribüne im Stadion Hoferfeld. Zwei ebenbürtige Mannschaften lieferten sich ein ausgeglichenes, kampfbetontes Spiel mit guten Chancen auf beiden Seiten. Kapitän Fabio Feldkircher brachte die Lochauer nach einem Eckball in der 42. Minute mit 1:0 in Führung. Erst in der 84. Minute gelang Fußach der Ausgleich. Das Spiel drohte zu kippen. Dann aber überschlugen sich in den letzten Minuten die Ereignisse.

Lochaus bewährter Torjäger Stefan Maccani sorgte in der 87. Minute für die 2:1-Führung und erhöhte mit einem sehenswerten „Heber“ in Minute 90./+1 auf ein „beruhigendes“ 3:1. Doch Fußach verkürzte mit einem weiteren Treffer in Minute 90./+3 auf 3:2, ehe die brasilianische Neuerwerbung Ygor Vieira, sozusagen als „Sahnehäubchen“, in Minute 90./+5 mit seinem ersten Tor für Lochau den vielumjubelten Sieg sicherstellte. „Es waren die spannendsten Minuten, die ich je im Stadion Hoferfeld erlebt habe“, so ein begeisterter Fan.