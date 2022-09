Suizid im Arrest: Erste Polizei-Reaktion vor Ort

Vergangene Nacht hat sich ein Mann in seiner Zelle selbst das Leben genommen. VOL.AT hat eine erste Stellungnahme der Polizei eingeholt.

Obwohl im Zellentrakt des LPD Vorarlberg in Bregenz stündlich kontrolliert wird, konnte der Suizid des Tatverdächtigen nicht verhindert werden. Hier die erste Reaktion der Polizei von Pressesprecher Wolfgang Dür.

In den frühen Morgenstunden des 19.09.2022 ein 63-jähriger amtsbekannter Mann aus Bregenz unmittelbar nach der Begehung eines Einbruchsdiebstahls in Lauterach festgenommen werden konnte. Im Fahrzeug des Tatverdächtigen konnte ein aus dem Geschäft gestohlener Tresor sichergestellt werden. Der Mann zeigte sich folglich bei der Vernehmungen geständig, die Tat in Lauterach begangen zu haben. Er wurde vorläufig zur weiteren Klärung des Sachverhaltes im Arrest der Landespolizeidirektion angehalten.