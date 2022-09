Massenstreit eskaliert – Mann mit Messer attackiert

Am Montag wurde ein 21-jähriger Mann in Dornbirn von einem Jugendlichen mit einem Messer attackiert und verletzt.

Am frühen Montagabend kam es auf dem Spielplatz der "Inatura" in Dornbirn zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen rund 30 verschiedenen ausländischen Jugendlichen und Erwachsenen. Dabei wurde ein 21-jähriger somalischer Staatsbürger von einem 15-jährigen rumänischen Jugendlichen mit einem ca. 10 Zentimeter langen Klappmesser attackiert und an der linken Hand durch Schnitt- und Stichwunden schwer verletzt. Weiters dürften mehrere unbekannte Männer das Opfer mit Faustschlägen verletzt haben.