Stimmungsvoller Advent im Park

Adventslieder, Spenden für Bedürftige und der hell erleuchtete Christbaum

Der Kinderchor der Volksschule unter Leitung von Verena Köck bereitete mit seinen stimmungsvollen Liedern den Einstieg in den Advent im Park. „Im Dezember, wenn´s weiße Flocken schneit, freuen alle sich auf die Weihnachtszeit“, stimmten alle mit ein. Eine Auswahl der schönsten Weihnachtslieder spielte auch ein Bläserensemble des Musikvereins Frastanz. Bei „Bald ist Nikolausabend da“ sangen alle Kinder laut mit. Der Männer- und Frauenchor verzauberte mit „Advent ist ein Leuchten“ und „I see a star“. Auch Benni Veit und Tochter Anna Mae begeisterten wieder mit Gitarre, Ukulele und Weihnachtsgesang. Am späten Nachmittag durfte der Gewinner einer Verlosung unter den Kindern den Christbaum illuminieren, ehe noch bis in den Abend gefeiert wurde.