Steven Birnstill sorgte für den Auftaktsieg der VEU

Der Legionär der Lampert-Mannen traf beim 3:2-Erfolg in Zell am See gleich zweimal und war einmal der ideale Vorbereiter.

Der EK Die Zeller Eisbären haben bei ihrer Liga-Rückkehr eine Niederlage bezogen. Die Salzburger erreichten bei der 2:3-Overtime-Niederlage gegen die BEMER VEU Feldkirch zumindest einen Punkt. Hubert Berger und Maximilian Egger drehten zwischenzeitlich die Partie gegen die Vorarlberger – doch Anton Trastasenkovs erzwang die Verlängerung, wo Steven Birnstills zweites Tor der Game-Winner war. EKZ-Goalie Matthias Tschrepitsch konnte die Partie verletzungsbedingt nicht beenden