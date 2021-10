Steinbock Cup läutet Emser Eiszeit ein

Mit einem zweitägigen Vorbereitungsturnier startet am Wochenende im Herrenriedstadion die neue Eishockeysaison.

Das Eis im Hohenemser Herrenriedstadion ist bereits wieder gefroren und schon während der ganzen Woche haben dies die HSC Teams für die ersten Trainingseinheiten auf dem „eigenen“ Eis genutzt. Neben den zahlreichen Nachwuchscracks waren auch die Kampfmannschaften des HSC wieder auf heimischem Eis und freuen sich nun auf die ersten Spiele. Beim Steinbock Cup empfangen die erste Mannschaft des HSC, sowie das VEHL Team die Mannschaften des SC Feldkirch und der Harder Haie auf der Emser Kunsteisbahn. Auftakt ist dabei bereits am Samstag, 9. Oktober um 9 Uhr mit zwei Vorbereitungsspielen des VEHL2 und VEHL4 Teams. Am Nachmittag steht ein Testspiel der Emser Hockeyladies gegen das Damenteam der VEU auf dem Programm und am späten Nachmittag werden die Halbfinalspiele des Steinbock Cups ausgetragen.

Bereits eine Woche später startet der SC Hohenems auch schon in die erste Saison der neuen Österreichischen Eishockeyliga. Insgesamt werden 16 Mannschaften an der Liga teilnehmen, wobei die Teilnehmer in drei Gruppen eingeteilt sind: Gruppe West, Gruppe Süd und Gruppe Nord-Ost. Der HSC bekommt es in der Gruppe West mit Kufstein, Wattens, Kundl und Innsbruck zu tun und startet am 16. Oktober um 17.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen die Kufstein Dragons in die neue Meisterschaft. „Das Niveau der neuen Liga wird, wie schon in den vergangenen Jahren wieder sehr hoch sein. Wir haben aber eine starke Mannschaft und sind bereit für die neue Herausforderung“, blickt HSC Headcoach Bernd Schmidle positiv in die neue Saison. MIMA