Startschuss für die Pfarrheimsanierung

Das Großprojekt der Pfarre Gisingen verrät erste Nutzungskonzepte.

FELDKIRCH Kürzlich fand der Spatenstich mit Sponsoren und Projektverantwortlichen beim Pfarrheim in Gisingen statt. Rund 150 Quadratmeter wird der geplante Saal groß sein. Um die Gesamtkosten von 2,5 Millionen Euro aufzubringen, hofft die Pfarre neben vorhandenen Eigenmitteln sowie Förderungen durch die Diözese und die Stadt Feldkirch auf eine möglichst großzügige Unterstützung der Allgemeinheit.

Beim Spatenstich gab es auch Einblicke in das erste Nutzungskonzept: “Das sanierte Pfarrheim wird neben der Kirche, wo die Gottesdienste gefeiert werden, der zweite Brennpunkt des pfarrlichen Lebens sein”, hält Pfarrer Peter Willi fest. In den einladenden, modernisierten Büros für den Pfarrer, den Kaplan und die Pfarrsekretärin, im Sitzungszimmer, in einem Raum für Seelsorgsgespräche, im Moatlaraum usw. werden die verschiedenen pfarrlichen Aktivitäten vorbereitet und durchgeführt. Es wird auch Raum für das Archiv geschaffen. Im Unterschied zum bisherigen Pfarrheim wird im Obergeschoß der Sebastiansaal entstehen, der bis zu hundert Personen Platz bietet. Hier werden Kirchenchorproben, Glaubensvertiefung, Elternabende, Vorträge, Seniorentreffs, Filmabende und andere Veranstaltungen der Pfarrfamilie stattfinden.