Start in die neue Tennissaison

Der Hohenemser Nachwuchssportler Maximilian Taucher sammelte in der Türkei internationale Turniererfahrung.

Hohenems . Mitte März erhielt auch der Rollstuhlsportler Maxi Taucher die Trainingserlaubnis und so nutzte der Emser Nachwuchssportler gemeinsam mit seinen Vereinskollegen des Rollstuhlclub ENJO Vorarlberg unter den entsprechenden Hygienemaßnahmen das Angebot für gemeinsame Trainingseinheiten in der Dornbirner Messehalle.

Nach den ersten Trainingseinheiten auf heimischen Boden ging es für Maxi Taucher Mitte April zum Saisonauftakt in die Türkei. „Nachdem ich 2019 ein ITF Jugend Camp in den Niederlanden besuchte und 2020 aufgrund von Covid leider keine ITF Turniere spielen durfte, war es für mich in diesem Jahr sehr wichtig, an dem einen oder anderem internationalem Turnier teilzunehmen“, freute sich der junge Emser auf den diesjährigen Saisonauftakt.