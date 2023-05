37,4 Mio. Euro Überschuss für Dornbirn im Jahr 2022

Wie erging es der Stadt Dornbirn 2022 und wie steht es um die Finanzen?

Überschuss von 37,4 Mio. Euro

Investitionen in der Stadt

Dazu gehören die Investitionen der Stadt in den Ausbau und die Instandhaltung der Infrastruktur, aber auch in Projekte zur Verbesserung der Lebensqualität. "Allein rund 42,2 Millionen waren es im vergangenen Jahr, rund 3 Millionen mehr als im Jahr 2021", so Kaufmann. Die größten im Vorjahr umgesetzten Projekte waren der Wiederaufbau der Ausweichschule, der Neubau der Rappenlochbrücke, der Ausbau von sieben neuen Photovoltaikanlagen oder die Modernisierung im Krankenhaus, beispielsweise die Sanierung und Neugestaltung der Geburtshilfe. Für den laufenden Betrieb von Schulen, Kindergärten und Kinderbetreuung wurden 22,5 Millionen Euro investiert.

Krankenhaus: Positiver Abschluss

Rücklagen gestiegen - Schuldenstand gesunken

Mit Sorgfalt in die Zukunft

Ein sparsamer Umgang bei den laufenden Kosten wird auch in Zukunft wichtig sein, wenn die Stadt ihren Investitionsplan für die kommenden Jahre umsetzen will. Große Projekte sind beispielsweise in Haselstauden mit dem neuen Kindergarten, der Turnhalle und dem multifunktionalen Veranstaltungshaus samt Tiefgarage sowie der Sanierung der Höheren Lehranstalt für Sozialmanagement und der Fachhochschule für wirtschaftliche Berufe bereits in Umsetzung.