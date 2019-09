Stadt Dornbirn feiert Vielfältigkeit

Mit dem Stadtfest Urbikuss endete am Freitag die Reihe „SommErleben".

Dornbirn. Einen Kuss gab es am Freitag nicht nur für die Stadt Dornbirn, auch Bürgermeisterin Andrea Kaufmann wurde bei der Eröffnung des Stadtfestes „Urbikuss“ mit einem Bussi von Ehrengast Landeshauptmann Markus Wallner gebührend begrüßt, was Dornbirns Stadtchefin prompt ein Lächeln aufs Gesicht zauberte. Grund zum Strahlen hatte die Bürgermeisterin und das Organisationsteam vom Stadtmarketing allemal – das Wetter spielte bei der fünften Ausgabe vom „Urbikuss“ perfekt mit und bildete den passenden Rahmen für einen gelungenen Sommerabschluss in der Dornbirner Innenstadt.