St. Gallen: Mann attackiert Frau in Wohnung – beide tot

In St. Gallen kam es am Mittwoch zu einem Grosseinsatz der Polizei. Bei einem schweren Fall von häuslicher Gewalt sind zwei Menschen ums Leben gekommen.

Bei der Stadtpolizei St. Gallen ging am Mittwochmittag die Meldung ein, dass es in einer Wohnung in St. Gallen zu einem Gewaltdelikt gekommen sei.