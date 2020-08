Spritzige Sommersession mit Jazz

„round about Jazz“ begeisterte auf dem bugo-Platz bei der Bücherei Göfis

GÖFIS Bei weitgehend trockenen Sommerwetter trat zur heuer vorletzten Bugo-Sommersession „round about Jazz“ auf. Ganz entspannt im Liegestuhl oder an den dekorierten Tischen lauschten die Gäste bis in den späten Abend den talentierten Musikern bei ihren Improvisationskünsten zu den größten Jazz-Ohrwürmern.