Sprache als Türe zur neuen Heimat

„Hom´r all´s?“ Eine Frage im Lebensmittelgeschäft, die Hatice Içöz lange Zeit nicht verstand. Bis sie endlich im Deutschtreff nachfragte, was denn dieser Satz der Verkäuferin zu bedeuten habe.

Besuch im Gemeinschaftsraum des „Maierhof“ in Bludenz-Brunnenfeld. Knapp ein Dutzend Frauen, die ursprünglich aus Syrien, dem Iran, aus Afghanistan und der Türkei stammen und hier eine neue Heimat gefunden haben, beschäftigen sich gerade damit, in welchen Mengen in Österreich Gemüse verkauft wird. „Ein Bund Karotten, ein Kilo Kartoffeln …“. Mittendrin drei freiwillig tätige Deutsch-Trainerinnen. Eine von ihnen ist Brigitte Mock.

Vor etlichen Jahren ist eine Flüchtlingsfamilie in die Nähe ihres Hauses gezogen. Aus der anfänglichen nachbarschaftlichen Unterstützung ist eine Freundschaft geworden. Dabei hat Brigitte Mock erfahren, wie wichtig das Erlernen, aber auch das Anwenden der Sprache bei der Integration, im Job und allen Lebensbereichen ist. Diese positive Erfahrung möchte sie auch anderen Menschen ermöglichen. „Wir arbeiten mit unterschiedlichen Methoden, beschreiben und zeichnen Begriffe, haben Lernmaterialen zur Verfügung und zur Not hilft uns auch der Übersetzer im Handy“, erzählt sie, wie sie beispielsweise kürzlich am Beschreiben des Satzes „Die Vögel zwitschern“ scheiterte und ihr Handy sich dabei als „Rettung“ erwies.

Veronika Winsauer von der Caritas sowie Kathrin Neugebauer vom Sozialsprengel Raum Bludenz begleiten die freiwillig tätigen Sozialpat*innen des Sprachtreffs. „Wir gestalten das Angebot möglichst niederschwellig, um es für alle Frauen zugänglich zu machen.“ Das Anwenden der deutschen Sprache bilde sicherlich einen Schwerpunkt, sehr wichtig sei es aber auch, dass die Frauen die Möglichkeit haben, im Rahmen dieser Austauschgruppe Kontakte zu anderen Frauen zu knüpfen. Sie möchten die Gelegenheit nutzen, sich einerseits bei allen Freiwilligen für ihren Einsatz zu bedanken und gleich auf ein weiteres Angebot hinzuweisen: „Wir spielen Deutsch“ richtet sich an Kinder von zwei bis vier Jahren und deren ‚Eltern, um gemeinsam spielend Deutsch zu lernen und zu üben. Die nächsten Termine sind am 3., 7. und 31. Mai in Bludenz sowie am 26. April sowie am 10. und 24. Mai in Schruns. Ab 8.30 Uhr stehen die Türen der Bludenzer Ludothek (Grete-Gulbransonweg 24) sowie des Alten Gericht in Schruns (Gerichtsweg 3) offen, Start ist um 9 Uhr.