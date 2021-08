Spezielle Ausbildung in jungen Jahren zur Ballett-Tänzerin

Im Feldkircher Sportverein Fit und Dance wird schon mit drei Jahren ein Schwerpunkt in Sachen professionelles Tanzen gelegt.

FELDKIRCH. Der Feldkircher Sportverein Fit und Dance in der Königshofstraße 57 in Feldkirch geht völlig neue Wege. Neben dem sehr abwechslungsreichen Programm für Jung und Alt werden die ersten Gehversuche für die Kids schon ab drei Jahren mit dem modernen Ballett-Tanzen seit einigen Monaten neu praktiziert. Es ist eine Mischung aus Kunstturnen, collen modernen Tänzen wie Hip-, Hop und Ballet als Basis für einen gesunden, starken Körper sowie einer megaschönen Haltung. Jede Stunde umfasst zudem Haltungsturnen, Technik und Koordination und ist jeweils auf das Alter des Kindes abgestimmt. Etwa zwanzig junge Kids sollen wöchentlich am Mittwoch und Freitag jeweils ab 16.50 Uhr eine spezielle Ausbilung für das moderne Ballett-Tanzen im Fit und Dance Sportverein in Feldkirch erhalten. Die kleinen Protagonisten könnten später vielleicht einmal so eine große Karriere starten wie derzeit die Vorarlberger Tanz-Akrobaten Gruppe Zurcaroh. Vielmehr soll es aber in so jungen Jahren Spaß an der Bewegung am Tanzsport sein. Beim Tanzen werden vermehrt Endorphine, also Glückshormone ausgeschüttet, die für Spaß sorgen. „Auch Kinder machen sich in Zeiten wie diesen von Corona Sorgen. Die aktuelle Situation löst bei Kindern, wie bei uns allen, Ängste aus. Deswegen ist es unumgänglich für Kinder sich auszudrücken und sich auszutoben. Tanzen ist für gut für die Seele und den Lebensmut“, sagt Fit und Dance Gründerin und Vorstandsmitglied Nicole Wrann. Jeden Mittwoch und Freitag ist beim Verein Fit und Dance Zeit um Glücklich zu sein. Aber gesungen, getobt, gelacht und gesprungen wird in allen Altersklassen. Anmeldung und Schnuppern unter www.fitanddance.com . Fitness für Groß und Klein wird hier großgeschrieben.VN-TK