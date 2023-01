Spaß und jede Menge Action im Schnee

Das Culture Factor Y veranstaltet auch dieses Jahr gemeinsam mit den Offenen Jugendarbeiten in Vorarlberg ein Ski- und Snowboardcamp.

Lustenau „Die Jugendlichen haben auch dieses Jahr vom 13. bis 17. Februar die Möglichkeit, Ski- oder Snowboardfahren zu lernen oder ihre Fähigkeiten in unserem Sportcamp am Sonnenkopf zu verbessern“, sagt Roman Zöhrer vom Culture Factor Y. Eine Woche lang zeigen Ski- und Snowboardlehrer am Sonnenkopf den jungen Sportbegeisterten wertvolle Tipps im Umgang mit den Sportgeräten. „Mitmachen kann jeder, der Spaß an der Bewegung in der frischen Bergluft hat“, so Zöhrer. Organisiert wird die Sportwoche von den Offenen Jugendarbeiten in Vorarlberg.