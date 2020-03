Spar widerspricht Fake News: Alle Filialen bleiben offen

Die Lebensmittelkette Spar widerspricht zirkulierenden Falschmeldungen zu möglichen Supermarktschließungen: "Wir werden selbstverständlich geöffnet halten."

"Versorgung ist sicher - auch in der Zukunft"

"Leider kursieren in den sozialen Medien mittlerweile reihenweise Fake News, dass Supermärkte schließen würden", so die Spar-Sprecherin. Die Lebensmittelkette will auch die Öffnungszeiten der Filialen nicht verkürzen.