Andrang auf Supermärkte: "Waren für mehrere Wochen"

Nach den weitreichenden Maßnahmen der Bundesregierung ist derzeit hoher Betrieb in Vorarlberger Supermärkten zu beobachten. Doch die Nahrungsmittelindustrie ist auf die Situation gut vorbereitet.

Überall in Vorarlberg herrscht ein hoher Andrang und eine große Nachfrage in Lebensmittelläden und Drogerien. Leserreporter haben uns Fotos aus Bürs, Dornbirn oder Schwarzach zukommen lassen. Sie zeigen ein einheitliches Bild: Leere Regale - volle Einkaufswagen.

Sutterlüty: "Erhöhung der Preise undenkbar"

Dabei sind diese Regale jedoch nur kurz leer. Die Lebensmittelhändler in Vorarlberg und Österreich zeigen sich gut vorbereitet auf die größere Nachfrage. Auf VOL.AT-Nachfrage bestätigte Jürgen Sutterlüty volle Regale und Waren, die "über Wochen reichen werden". Auch einen möglichen Preisanstieg dementiert er: "Dafür stehe ich mit meinem Namen! Eine Erhöhung der Preise ist undenkbar. Wir werden aus der Not der Bevölkerung keinen Profit schlagen."

Die Supermarktketten in Österreich haben ihre Lager aufgestockt, um alle Filialen gut zu versorgen. "Aktuell verzeichnen wir je nach Warengruppe zum Teil eine verstärkte Nachfrage, dazu zählen u.a. Teigwaren, Sugo, Mehl und Toilettenpapier", hieß es vom Diskonter Hofer zur APA. Auch bei der Drogeriemarktkette dm sind manche Hygieneartikel und Lebensmittel besonders gefragt: "In Teilen des Sortiments bemerken wir eine verstärkte Nachfrage seitens unserer Kunden, sowohl in unseren Filialen als auch in unserem Online-Shop