Spannender Literatur- und Konzertabend im Spielboden

Norbert Mayer und Alfred Vogel „gastieren“ online im Dornbirner Spielboden.

Dornbirn. Diese Woche geht der „Spielboden-Teleporter“ in eine neue Runde. Am Donnerstag, den 11. März, kommen Online-Besucher in den Genuss eines außergewöhnlichen Abends mit Norbert Mayer und Alfred Vogel und ihrem Programm „ÜÜÜ“. Per Stream kann man sich das wortgewaltige Duo aus dem Bregenzerwald nach Hause holen.

„Seien wir realistisch und versuchen das Unmögliche“ zitiert Mayer Che Guevara – das darf man wohl als programmatisch verstehen. Diese Spoken-word-Performance bezieht ihren skurrilen Reiz aus dem kunstvollen Ineinander und Gegeneinander von Bregenzerwälder Dialekt-Fragmenten, englischen Passagen und hochdeutschen Zitaten, die sich wechselseitig kommentieren und ironisieren. Das hat Tiefsinn und Witz – immerhin schafft es Norbert Mayer, in einen Text zur grassierenden Bschütto-Manie Zitate von James Joyce, Ingeborg Bachmann und Steve Jobs zu verpacken. Und er lässt tief in die Wälder-(Touristik)-Herzen blicken: „and what’s about the farming here / and what’s about the traffic here / and what’s about the kids-tomorrow/ dinas gaut fründe subor nix a / meor schaffod krüzteifl – gischt-was-hascht / und lond üs dau nüd vorsuhauro“. Alfred Vogel verdichtet die Aussagen mit dezent-wirkungsvoller Perkussionsarbeit, greift auch mal zur Klampfe, nützt elektronische Feinarbeit zur Untermalung und betätigt sich als Background-Vokalist.