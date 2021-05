Space-Taxi beflügelt die Fantasie

Eine Skulpturen-Installation zum 30. Homunculus-Festival - ein Trabi mit Rotorblättern und Schiffsschraube steht am Schlossplatz: Die Künstler Mona und Günther Blenke wollen zum 30. Festival von Homunculus 6. bis 14. Mai 2021 im Löwensaal mit ihrem Space-Taxi die Fantasie der Passanten beflügeln.

Ende und Beginn Das Produktionsende 1991 war zugleich die Geburtsstunde des Figurentheaterfestivals Homunculus in Hohenems. Das Figurentheater war zudem in der DDR immer eine feste staatliche Spielstätte in fast allen Bezirken, mit meist umfangreichem Ensemble und Werkstatt – davon profitiert die Figurentheater-Szene noch heute. Homunculus stellte Mona und Günther Blenke den Trabi – Baujahr 1991 – zur Verfügung. Ohne wirkliche Vorgabe. Daraus ist das Space-Taxi entstanden.

„Besondere Autos wie Tschitti Tschitti Bäng Bäng, Herbie, KITT, Optimus Prime, der fahrende Ritter oder der Delorean haben in Geschichten und Filmen immer eine besondere Rolle gespielt“, erklärt Günther Blenke. „Allein der Gedanke an diese fahrbaren Untersätze startet das Kopfkino. Das Figurentheater arbeitet nach dem gleichen Prinzip. Diese Querverbindung wollten wir mit dem Space-Taxi schaffen“, so Mona Blenke. Einfach, reduziert und simpel – so wie der Trabi selbst – präsentiert sich das Space Taxi. Es kann fahren, schwimmen und natürlich fliegen. Für die fliegende Variante holte sich das Künstler-Duo viel Inspiration beim Besuch bei Wucher Helicopter in Ludesch. „Wir durften das gut 45 Jahre alte – zu der Zeit immer noch fliegende – Flugmuster „Lama“ unter die Lupe nehmen.“ Es besticht durch Reduktion. Teile dieser Lama sind beim Space-Taxi wieder zu finden. So zum Beispiel die Original Rotor-Blätter. Das Space-Taxi ist in Hohenems gelandet. Mit viel Fantasie hebt es auch gleich wieder ab und lädt zu einer Reise ein. Wohin? Das bestimmt der Lenker, der Pilot oder der Kapitän.