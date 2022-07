Souveräner Turniererfolg in den Niederlanden

Als Nummer eins gesetzt startete Maximilian Taucher beim ITF- Amjoy-Cup im niederländischen Bergeijk.

Hohenems. Dabei machte sich der junge Hohenemser nach seinem Sieg beim Wheelchair-Tennis-Tour-Turnier in Bad Ischl mit viel Selbstvertrauen auf den Weg in die Niederlande und konnte am Ende souverän den Turniersieg einfahren.

Mit neuer Spieltaktik zum Erfolg

Nach einem Freilos in der ersten Runde wartete auf Taucher im Viertelfinale der Belgier Alexander Lantermann. Mit druckvollem und schnellem Spiel sicherte sich der Vorarlberger am Ende einen klaren 6:1 und 6:0-Erfolg und somit den Einzug ins Halbfinale. Aber auch hier ließ der Sportler des RC ENJO Vorarlberg seinem Gegner keine Chance und feierte gegen den Belgier Alexander Lantermann einen klaren 6:1 6:0-Sieg. Im Finale wartete mit Joschuar Johnes ein alter Bekannter – gegen den Briten musste sich Taucher erst kürzlich geschlagen geben. „Allerdings wusste ich, dass Johnes auf Sand nicht so stark ist und so setzte ich nach Absprache mit meinem Trainer Maximilian Forer eine andere Spieltaktik an“, so Maximilian Taucher. Der Emser konnte sein Spiel dann auch zu hundert Prozent umsetzen und rollte so mit einem klaren 6:0 6:2 als Sieger vom Platz.

Sieg auch im Doppelbewerb