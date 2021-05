Souveräner Hard-Heimsieg im ersten Viertelfinal-Duell

Der HC Hard feierte im ersten Duell der Best-of-three-Serie zu Hause gegen Bärnbach/Köflach einen klaren 32:23-Heimsieg.

Nach dem zweiten Rang in der Bonusrunde ging es für den HC Hard heute mit dem ersten Viertelfinal-Duell gegen Bärnbach/Köflach weiter. In der ersten Halbzeit lagen die Roten Teufel als Favorit von Beginn weg voran. Da sich die Gäste jedoch stark präsentierten, konnten sich die Harder bis zur Pause noch nicht entscheidend absetzen. Dennoch ging es mit einem 14:11 in die Halbzeit.