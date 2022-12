Sorge um Messi! Wie fit ist Argentiniens WM-Held?

Superstar Lionel Messi steht nach einem 3:0 (2:0) gegen Kroatien mit Argentinien im Finale der Fußball-WM in Katar.

Argentiniens Trainer kamen die Tränen, als ihn Lionel Messi nach dem Einzug ins WM-Endspiel umarmte. "Gracias", danke - mehr brachte Lionel Scaloni nicht hervor. Der Superstar der Argentinier ist jetzt nur noch einen Sieg vom lang ersehnten ersten WM-Titel entfernt. Messi führte seine Mannschaft am Dienstagabend auch im ersten Halbfinale dieser Weltmeisterschaft zu einem klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen Kroatien. Das erste Tor erzielte der sechsmalige Weltfußballer in der 34. Minute per Foulelfmeter selbst. Das 2:0 und 3:0 legte der 35-Jährige seinem Sturmpartner Julian Álvarez jeweils auf (39./69.).