Sonne erzeugt Strom für die Kinder

Kindergarten Kirchdorf in Göfis als Vorbild für Klimaneutralität und „MissionZeroV“

GÖFIS Göfis ist bereits seit vielen Jahren aktiv für Klimaneutralität engagiert. Die e5-Gemeinde setzt sich mit vielen Projekten für einen nachhaltigen Energieeinsatz ein. Seit kurzem ist die Gemeinde mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem Kindergarten Kirchdorf auch am landesweiten Projekt „Sonnenkindergarten“ beteiligt. Landesrat Johannes Rauch stellte als Klimaschutz- und Energiereferent der Landesregierung am Beispiel des Sonnenkindergartens in Göfis die Vision „MissionZeroV“ vor, nach der CO2-Emissionen im Land bis 2040 möglichst ganz vermieden werden sollen.