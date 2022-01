Sondersendung: Hausärzte in der Pandemie

"Vorarlberg LIVE"-Sondersendung heute ab 17 Uhr. Dr. Gabriele Gort, Dr. Verena Linder, Dr. Andreas Wüstner und Dr. Bernhard Schlosser sprechen live im Studio über Corona, Impfpflicht und Long Covid.

In Vorarlberg sind aktuell 12.091 Personen positiv auf Corona getestet. 947 Corona-Neuinfektionen wurden am Sonntag in Vorarlberg verzeichnet. 309 Neuinfektionen kamen am Montag dazu. Neun Patient:innen werden gerade auf einer Intensivstation behandelt. 38 Patient:innen auf einer Normalstation. Die Omikron-Variante führt in Österreich und ganz Europa zu Höchstwerten. Dazu kommt, dass die langfristigen Auswirkungen von Omikron-Infektionen noch nicht im Kontext von Long Covid untersucht werden konnten.