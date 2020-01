Skiunfall mit Knieverletzung in Zürs am Arlberg

Der zweite unfallbeteiligte Skifahrer setzte seine Fahrt einfach fort. Polizei sucht Unfallzeugen.

Am Donnerstag gegen 09.15 Uhr fuhr ein Skifahrer im mittleren Pistenabschnitt der roten Piste Nr. 144 (Muggengrat-Täli) im Skigebiet Zürs am Arlberg in langgezogenen Schwüngen in Richtung Tal. Der Skifahrer machte gerade einen Linksschwung als plötzlich ein unbekannter Skifahrer von hinten mit hoher Geschwindigkeit angefahren kam und unmittelbar vor diesem mit einem Rechtsschwung die Piste kreuzte.