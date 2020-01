Vorarlberg: Mehrere Skiunfälle über den Jahreswechsel

Zwei Ski-Kollisionen mit Fahrerflucht in Lech und Zürs. Ein schwer verletzter 14-Jähriger in Mellau-Damüls.

Skikollision mit Fahrerflucht in Lech - Zeugenaufruf

Am Neujahrstag fuhr ein 50-jähriger Skifahrer auf der Piste Nr. 185 vom Schüttbodenlift in Richtung Talstation der Trittalpbahn. Im Bereich der "Höhi Platte" kam es gegen 10:40 Uhr zwischen ihm und einem bislang unbekannten Schifahrer (ca. 50 Jahre alt, grauer kurzer Bart, Oberlippenbart, blaue Skijacke, deutsche Sprache) zu einer seitlichen Kollision, wodurch der 50-Jährige zu Sturz kam.

Zeugenaufruf nach Skikollision mit Fahrerflucht in Zürs

Am Silvestertag fuhr eine 38-jährige Urlauberin mit ihren Alpinskiern hinter ihrem Bruder auf der blauen Piste in Zürs talwärts in Richtung Seekopfbahn. Bei einem weitgezogenen Schwung prallte sie gegen 11:15 Uhr mit einer bis dato unbekannten Skiifahrerin zusammen, welche in Richtung Zürserseebahn weiterfahren wollte. Beide Wintersportlerinnen kamen zu Sturz, dabei verletzte sich die 38-Jährige unbestimmten Grades am rechten Knie.